Nyck de Vries volgt ’lijn-Gasly’ bij AlphaTauri

Zo wordt Pierre Hamelin de race-engineer van De Vries bij AlphaTauri. Hij is al sinds 2014 in dienst bij het zusterteam van Red Bull Racing. De Vries gaat ook samenwerken met personal trainer Pyry Salmela, die de voorbije seizoenen altijd aan de zijde van Gasly stond als performance coach.

Manager voor De Vries

Van De Vries is bekend dat hij tot dusver nooit heeft gewerkt met een manager, maar daar komt nu enigszins verandering in. De Fransman Guillaume Le Goff zal de coureur met zijn agentschap The Grid ontlasten, als het gaat om commerciële zaken en andere taken op de achtergrond. De Vries wil zich volledig kunnen focussen op het werk wat hem te doen staat op het asfalt. Le Goff is overigens ook de manager van Gasly.

Afgelopen vrijdag reed De Vries in Mexico voor de tweede keer een vrije training namens Mercedes. Hij deed dat eerder dit seizoen ook al voor Aston Martin en Williams, het team waarvoor hij in Monza als vervanger van Alex Albon ook tijdens een race debuteerde in de Formule 1 en negende werd.

Young Driver Test

AlphaTauri-teambaas Franz Tost bevestigde dat De Vries daags na de laatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi (20 november) de zogeheten Young Driver Test voor zijn rekening zal nemen. De Vries kan zodoende wat kilometers maken in de AlphaTauri van dit jaar. De inwoner van Monaco is ook al in de fabriek van het team in het Italiaanse Faenza geweest om zijn stoeltje te laten fabriceren.

Bijzonder jaar

Voor de, nu nog, reservecoureur van Mercedes is 2022 zodoende al een bijzonder jaar. Met de testdag voor Alpine in Hongarije meegerekend heeft hij dit kalenderjaar aan het einde van de rit in vijf verschillende Formule 1-auto’s gereden. De Vries staat nog tot en met 31 december onder contract bij Mercedes, maar dat team is dus zo bereidwillig geweest om hem in november af te staan voor de testdag namens AlphaTauri.