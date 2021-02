FC Groningen houdt de punten in eigen huis tegen tiental PEC Zwolle

In een aardig openingsfase was het Zwolle dat zich het meeste toonde, maar de bezoekers stuitten via Benson Manuel op Sergio Padt. Voor de Groningers was het vervolgens wel raak bij de eerste echte mogelijkheid. PEC Zwolle kreeg de bal niet weg uit het doelgebied en uiteindelijk was het Strand Larsen die op de juiste plek stond om binnen te schieten.

De thuisploeg nam daarna het initiatief over en was snel dicht bij de 2-0 via Tomas Suslov, wiens schot maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal zoefde. Even later werd een lage voorzet door twee Groningen-aanvallers gemist, anders was het geheid een doelpunt. Voor Zwolle was het vooral Manuel die gevaar stichtte, maar Padt wist ook deze inzet te keren. De grootste mogelijkheden kreeg Groningen vlak voor rust via Mohamed El Hankouri, maar van dichtbij verzuimde hij de bal langs Xavier Mous te werken.

FC Groningen trok dat na rust uitstekend door en kreeg binnen tien minuten twee grote kans. Vooral de eerste van Larsen had erin gemogen, maar Mous reageerde bekwaam op de kopbal van de spits. Even later verzuimde Gabriel Gudmundsson een hoek te kiezen bij een uithaal, waardoor de doelman weer redding kon brengen.

Dat PEC Zwolle van het kastje naar de muur werd gestuurd, leidde tot de nodige frustratie bij Pelle Clement. De aanvoerder werd naar ingrijpen van de VAR met rood van het veld gestuurd vanwege zijn vliegende tackle. Gek genoeg wist Groningen tegen tien man niet meer zo makkelijk tot kansen te komen en was PEC zelfs de ploeg die meer aandrong. Het leverde een grote kans op voor Virgil Misidjan na een goede diepe bal, maar hij produceerde slechts een rollertje dat voorlangs ging. Het bleek de enige echte kans die Zwolle wist af te dwingen, waardoor de zege van de ploeg van Danny Buijs niet meer in gevaar kwam.

Door de overwinning nestelt FC Groningen zich voorlopig net achter Feyenoord in de subtop. PEC Zwolle blijft onderaan de middenmoot bungelen, al zijn de gevaarlijke plekken nog altijd ver weg.