’Aubergenius’ gooit 35 keer maximale score Van Duijvenbode over gedeeld record 180’ers: ‘Dus één te weinig’

Dirk van Duijvenbode (30) heeft met de winst van het Players Championship 4 zondagavond in het Engelse Barnsley laten zien al vroeg in het jaar in topvorm te zijn. In de finale versloeg hij Ryan Searle met 8-2 in legs. Nog indrukwekkender was het aantal 180’ers dat de nummer 13 van de Order of Merit gooide in één Players Championship event: liefst 35.