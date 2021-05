Rafael Nadal verslaat Novak Djokovic en wint voor de tiende keer toernooi van Rome

Het was nog maar de vraag hoe fris Djokovic aan de partij zou beginnen. De Serviër moest zaterdag twee keer aan de bak. 's Ochtends moest hij de partij van vrijdagavond tegen de Griek Stefanos Tsitsipas afmaken. Een paar uur later stond de halve finale tegen Lorenzo Sonego alweer op het programma. Djokovic moest zich toen flink inspannen, maar trok na bijna drie uur spelen toch aan het langste eind.

De Serviër leek echter frisser te beginnen dan Nadal, want hij brak zijn tegenstander direct. De Spanjaard liet zich niet gek maken en brak de game erop meteen terug. Beide spelers tikten al vroeg in de eerste set een hoog niveau aan, waardoor de toeschouwers op de tribune een heerlijke wedstrijd voorgeschoteld kregen.

Bij een stand van 5-5 in de eerste set brak Nadal voor de tweede keer zijn tegenstander, waardoor hij een game later voor de set mocht serveren. Het eerste setpunt wist Djokovic nog weg te werken, maar op het tweede setpunt was het wel raak voor De Gravelkoning: 7-5

In de tweede set kwam Djokovic weer een vroege break voor. In tegenstelling tot de eerste set lukte het hem nu wel om deze vast te houden. Op 4-1 wist de Serviër zelfs een tweede break te plaatsen, waardoor hij een game later de set met succes mocht uitserveren. Na bijna twee uur spelen was de wedstrijd weer balans: 7-5 - 1-6.

In de beslissende derde set was het Djokovic die bij een stand van 2-2 de eerste breakkansen liet noteren. Het lukte de Serviër niet om deze te verzilveren. Een game later was het Nadal bij wie dit wel lukte. De Spanjaard liep uit naar een 5-2 voorsprong en kreeg op de service van Djokovic zijn eerste toernooipunt. De nummer een van de wereld wist de wedstrijd nog iets te verlengen en sleepte zijn eigen game uit het vuur. Uitstel van afstel bleek al snel, want op zijn eigen service maakte Nadal het op zijn tweede toernooipunt overtuigend af.

Het is alweer de tiende keer dat de Spanjaard het toernooi van Rome heeft gewonnen. Djokovic wist het toernooi vijf keer te winnen.