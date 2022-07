Geraint Thomas als lachende derde in Tour? ’Je moet blijven geloven’

Vergeet niet dat Ineos (voorheen Sky) van de laatste tien edities liefst zevenmaal het geel naar Parijs bracht, dus die weten als geen ander hoe je dat doet. In 2018 was dat Thomas, die het jaar erop tweede werd achter zijn afwezige ploeggenoot Egan Bernal. De 36-jarige Welshman laat zien dat hij nog altijd een hoog niveau haalt, al is wel duidelijk dat hij zijn karretje aanhaakt, in plaats van dat hij zelf in staat is de aanval te kiezen. „Als Jonas en Tadej gaan, heeft het voor mij geen zin om te volgen. Zij zijn veel explosiever, en ik moet het meer van een geleidelijk tempo hebben. Maar daar ben ik wel al ver mee gekomen.”

Er wordt gesproken over een mogelijk pact tussen Ineos en UAE Emirates van Pogi. Thomas: „Als er een situatie ontstaat die voor ons beiden goed is, kan het zijn dat je samenwerkt, maar het is absoluut niet zo dat we een vendetta tegen Jonas en Jumbo-Visma aan het beramen zijn.”

Of hij zelf nog gelooft in zijn tweede Tour-zege? „Dat zal heel lastig worden, want er staan twee enorm sterke renners voor me, maar je moet blijven geloven. Op dit moment denk ik dat Jonas de sterkste is. Hij rijdt intelligent en doet nu wat hij moet doen, volgen. Als dat zo blijft kan dat wel een dingetje in het hoofd van Pogacar worden, waardoor misschien de vastberadenheid om telkens aan te vallen afneemt. Maar niks is nog gespeeld.”