Publiek in Serie A pas volgend seizoen welkom

„Voor de heropening van stadions vinden we dat we ons moeten houden aan de lijn die tot nu toe is gevolgd”, zei Spadafora in het Italiaanse parlement. „We werken hard samen met de Italiaanse voetbalbond en de Serie A om ervoor te zorgen dat in september, bij het begin van het nieuwe seizoen, er een manier is om de stadions te heropenen en tienduizenden fans weer toe te laten.”

De Italiaanse competitie lag vanwege het coronavirus zo’n drie maanden stil. Er staan na donderdag nog vijf speelronden op het programma. De laatste speelronde is begin augustus.