’UEFA overweegt kwalificatieduels Europese toernooien te schrappen’

Dat melden Britse media. De overkoepelende organisatie vreest in tijdnood te komen, nu er wereldwijd niet kan worden gevoetbald in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Naar verluidt ligt er ook een optie om één wedstrijd per voorronde te spelen, waarbij de hoogst gerankte ploeg thuis speelt.

Huidige seizoen

Vooralsnog moet het huidige seizoen in de Europese bekers nog worden afgemaakt, maar of en wanneer dit gaat gebeuren is onduidelijk. Van de grote nationale competities heeft vooralsnog alleen de Bundesliga besloten het seizoen te hervatten. In Engeland valt over de hervatting van de Premier League mogelijk deze week een beslissing.