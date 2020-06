Miljoenenboete voor club Strootman

De club van Kevin Strootman moet in de komende twee seizoenen ook 15 procent van de inkomsten uit Europees voetbal afstaan. De tuchtcommissie van de UEFA besloot tevens dat Marseille in de komende drie jaar steeds een gereduceerd aantal spelers (23) mag inschrijven voor de Europese bekertoernooien.

Marseille eindigde dit seizoen, dat in Frankrijk vroegtijdig werd afgebroken als gevolg van de coronacrisis, als tweede in de Ligue 1. De Zuid-Franse club mag daarom komend seizoen de groepsfase van de Champions League in.

Marseille werd vorig jaar al aangepakt door de UEFA omdat het zich niet aan de financiële regels had gehouden. De club die in handen is van een Amerikaanse zakenman had de inkomsten en uitgaven bij lange na niet in balans. Omdat Marseille zich niet heeft gehouden aan de afspraken die vorig jaar met de UEFA werden gemaakt, krijgt de club nu een boete en moet het inkomsten uit de lucratieve Champions League gaan afstaan.