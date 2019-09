Pogacar en Quintana slaan toe in Vuelta

De Sloveen van UAE-Team Emirates kwam solo aan bij de finish. De Colombiaan van Movistar werd tweede en nam de rode leiderstrui over van Cofidis-renenr Nicolas Edet. Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, verloor tijd op Quintana, maar pakte kostbare seconden op Miguel Angel Lopez, die in de finale nog ten was gekomen.

Miguel Angel Lopez gooide zondag op twintig kilometer van de streep de knuppel in het hoenderhok. Op weg naar de top bovenop de Cortals d’Encamp plaatste hij demarrage. De Colombiaanse wittetruidrager werd even later weer teruggepakt door zijn rivalen, maar een paar kilometer verderop was de klimmer van Astana alsnog gevlogen.

Het regent flink op de slotklim. Ⓒ screenshot

Dankzij hulp van ploeggenoten Gorka Izagirre en Jakob Fuglsang, die zich terug lieten zakken uit de kopgroep, sloeg Lopez een gaatje van veertig seconden. Maar omdat Roglic kon beschikken over meesterknecht George Bennett, verrichte bleef het gat te overzien. De Nieuw-Zeelander verrichte belangrijk kopwerk, waardoor alles weer bij elkaar kon komen. Pogacar en Quintana bleken uiteindelijk de sterkste mannen in koers.

Movistar

In de laatste kilometers vond nog een opmerkelijk tafereel plaats. Movistar-renner Marc Soler hield als langste stand van de aanvankelijke kopgroep en ging met vier kilometer te gaan solo aan de leiding. Van zijn ploegleiding moest hij zich echter terug laten zakken om Quintana en Valverde te helpen. Dit tot zijn grote ongenoegen. Met veel misbaar protesteerde hij tegen het besluit van zijn ploeg, al willigde hij de wens wel in.

Het profiel van de negende etappe. Ⓒ La Vuelta

Pogacar werd de grote winnaar van het Spaanse besluit. De Sloveen van UAE-Team Emirates was in het spoor van Quintana mee geslopen en reed op het moment dat de brug met Soler werd geslagen, direct weg bij het Movistar-tweetal en hield vervolgens stand.

Rustdag

Maandag kan het peloton genieten van een rustdag. Dinsdag gaat de Vuelta verder met een tijdrit. Tussen Jurançon en Pau dienen de renners een parcours van 36,2 kilometer met twee colletjes te overbruggen. De Côte de Beauvallon (twe kilometer à 7,3 procent) en de Côte de l'Eglise (1,7 kilometer à 5,9 procent) vormen de scherprechters.

Roglic geldt met zijn tijdritkwaliteiten als grootste kanshebber voor de ritzege en zou zijn rivalen voor het algemeen klassement sowieso een stuk moeten kunnen uitdelen.