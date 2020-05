Droomtransfer voor volleybalster Nika Daalderop

Zelf wil de aanvalster van Oranje nog niets kwijt over de op handen zijnde overgang van middenmoter Firenze naar topclub Novara. „Er is nog niks vanuit mijn toekomstige club bekendgemaakt”, laat de Amsterdamse desgevraagd weten. „Dus ik kan er helaas nog niks over zeggen.”

Enthousiasme

Daalderop houdt zich netjes aan de officiële instructies, maar Fabio Leonardi, de president van Novara, kon zijn enthousiasme niet onderdrukken en noemde de naam van de nieuwe Nederlandse aanwinst terloops op een Italiaanse website.

Hoewel de economie in Italië grote klappen krijgt door de coronacrisis, heeft Novara de zaken voor komend seizoen al uitstekend op orde. Net als Conegliano overigens, de club van Robin de Kruijf, een andere Nederlandse topper in de Italiaanse competitie. Novara pakte vorig jaar de hoogste prijs in Europa, Conegliano werd Italiaans kampioen. Zowel de Champions League als de Italiaanse Serie A is wegens de coronapandemie stopgezet, maar alles wijst erop dat de nieuwe club van Daalderop en de huidige club van De Kruijf komend seizoen weer om de prijzen gaan spelen.

Transfercarrousel

Al leidt de crisis ook in het volleybal tot veel onzekerheid, de transfercarrousel draait door. Onlangs werd bekend dat spelverdeelster Laura Dijkema het Italiaanse Firenze inruilt voor het rijke Russische Lokomotiv Kaliningrad. Yvon Beliën verlaat Turkije en gaat komend seizoen bij Firenze spelen, waardoor deze club na het vertrek van Dijkema en Daalderop toch nog op Nederlandse inbreng kan rekenen.