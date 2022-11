Bondscoach Marokko veroordeelt rellende fans in Nederland

Afgelopen zondag zorgde Marokko in de groepsfase van het WK voetbal voor een stunt door België te verslaan met 2-0. Na afloop ontstonden in onder meer Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rellen met veelal jeugdige Marokkaanse voetbalfans. Ook in België sloegen fans aan het rellen.

„Ik denk niet dat het echte Marokkaanse mensen zijn. Marokkaanse mensen hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren”, aldus Regragui. „Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent”, zei hij desgevraagd tijdens een persconferentie voorafgaand aan de beslissende poulewedstrijd tegen Canada van donderdag.

Respect tonen

Marokko heeft na twee wedstrijden 4 punten in groep F en is donderdag bij een gelijkspel of overwinning op het al uitgeschakelde Canada zeker van een plek in de achtste finales. In 1986 kwam Marokko voor het laatst zo ver bij een WK.

Mocht zijn elftal zich plaatsen, hoopt Regragui dat rellen uitblijven. „Je kunt blij zijn en feestvieren, maar je moet respect tonen voor iedereen. Ik hoop dat iedereen morgen geniet en dat we na afloop met z’n allen dansen en huilen. Niet huilen van verdriet, maar huilen omdat we bij de laatste zestien zitten.”

Marokko vertrouwt in Qatar op herhaling WK-stunt van 1986

Marokko kijkt al een aantal dagen uit naar de ontknoping in groep F van het WK voetbal. De Afrikanen kunnen zich voor het eerst sinds 1986 plaatsen voor de achtste finales. Bondscoach Walid Regragui probeert zijn spelers vooral rustig te houden.

„We zijn hier om geschiedenis te schrijven en ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Ik zou liegen als ik wat anders zou zeggen”, aldus Regragui. „We zijn zeer gemotiveerd, we zijn goed voorbereid, maar de spelers mogen hun hoofd niet verliezen. We weten dat we niets hebben bereikt voordat de scheidsrechter affluit.”

Marokko begon de groepsfase met een gelijkspel tegen Kroatië (0-0) en won daarna met 2-0 van België. Kroatië en België eindigden bij het vorige WK als tweede en derde. Tegen het al uitgeschakelde Canada, dat van zowel België als Kroatië verloor, hebben de Marokkanen aan een gelijkspel voldoende om door te dringen tot de laatste zestien.

„We weten dat Canada niets te verliezen heeft. Dat is gevaarlijk”, waarschuwde Regragui zijn elftal. „Canada zal het toernooi met opgeheven hoofd willen verlaten. Wie ze tegen België heeft zien spelen, weet dat ze niet slecht zijn.”