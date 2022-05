Willem II zet met Hofland in op snelle terugkeer naar Eredivisie

Technisch directeur Teun Jacobs geeft aan: „De samenwerking met Kevin verlengen had onze hoogste prioriteit. Kevin is een ambitieuze en moderne trainer en heeft aangetoond spelers te kunnen inspireren om als een team samen te werken. Daarnaast is hij tactisch sterk en heeft hij veel oog voor de mens achter de voetballer. Dat maakt Kevin een professionele, veelzijdige en uiterst prettige collega om mee samen te werken. We geven hem graag het vertrouwen om samen met ons toe te werken naar een terugkeer van Willem II in de Eredivisie.”

Ook Hofland lijkt de teleurstelling over de degradatie een plek te hebben gegeven, en kijkt vooruit naar de toekomst. „Ik ben ingestapt om Willem II te helpen. Sportief gezien is dat gezien de degradatie niet gelukt, maar op andere vlakken is zeker vooruitgang geboekt. Daarnaast zie ik binnen de club nog veel mogelijkheden om te groeien. Ik sta voor innovatie, heldere communicatie en de mentale en fysieke groei van spelers. Gezien de professionele en plezierige samenwerking en goede gesprekken met de clubleiding over de toekomst, ben ik graag langer onderdeel van Willem II”.