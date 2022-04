Ajax-coach Erik ten Hag naar Manchester United

Nadat afgelopen weekeinde bekend werd dat RB Leipzig de succescoach van Ajax ook een riant contractaanbod had gedaan, pakte Manchester United door en kwamen de onderhandelingen tussen de Engelse grootmacht en het management van de Nederlandse oefenmeester in een stroomversnelling. Ten Hag geeft na de bekerfinale een klap op een miljoenendeal. Hij gaat het hoogste salaris verdienen dat een Nederlandse coach ooit in de Premier League heeft geïncasseerd.

De transfer van Ten Hag naar Manchester United is een mijlpaal in de carrière van de man die bij FC Twente doorbrak als voetballer, eerst assistent-coach was en daarna zelfstandig trainer wordt. De Engelsen kunnen de in de Johan Cruijff ArenA zeer succesvolle coach (vijf hoofdprijzen al) zonder problemen overnemen van de Amsterdammers, omdat er een clausule in zijn contract staat waarbij hij voor twee miljoen euro komende zomer kan vertrekken.

Ten Hag zal zijn Europese succes in Engeland graag willen herhalen. Ⓒ ANP/HH

De bekendmaking van het akkoord tussen United en Ten Hag heeft zo goed als zeker niet voor de KNVB-bekerfinale van zondag tussen Ajax en PSV plaats. De trainer wil zich volledig op die eindstrijd focussen. Om die reden weigerde hij de afgelopen dag ook alle Britse media te woord te staan. De grootste televisiestations stonden al op de stoep in Amsterdam en wilden aanhaken bij zijn persconferenties. Dat heeft Ajax kunnen voorkomen, zodat Ten Hag in relatieve rust zich nog kan voorbereiden op de finale. De komende dagen zal het wel een gekkenhuis worden, want de Engelse media gaan hem nu niet meer met rust laten. Ten Hag wordt coach van een club van wereldfaam en alles rond hem is nu groot nieuws.

Op de achtergrond is de afgelopen weken volop onderhandeld met diverse clubs. Hoewel in Duitsland de leiding van Red Bull Leipzig zich stil houdt, zijn de Duitsers lang in gesprek geweest met de coach van Ajax en is hem duidelijk gemaakt dat in de Bundesliga een glanzend vervolg van zijn carrière voor hem open lag.

RB Leipzig

Red Bull Leipzig heeft miljoenen over voor het bestormen van de Duitse top en zag in Ten Hag de ideale coach om met weergaloos voetbal en supertalenten, aangevuld met tal van aankopen, de strijd aan te gaan met Bayern München en Borussia Dortmund.

Ten Hag heeft zich heel lang niet willen vastpinnen op één club. Hij had ook het oog nog op een langer verblijf bij Ajax, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers zich bij voorbaat gewonnen hebben gegeven op het moment dat Manchester United in het strijdperk kwam. De oude werkgever van Edwin van der Sar moest aanvankelijk nog een keuze maken, maar toen de clubleiding eenmaal lang met Ten Hag had gesproken was men snel overtuigd in Manchester.

Ten Hag werkte eerder al bij Bayern München, maar keert voorlopig dus nog niet terug in de Bundesliga. Ⓒ ANP/HH

Van der Sar kent als geen ander de financiële mogelijkheden en hij weet ook nog eens dat er geen barrière kon worden opgeworpen door middel van een hoge afkoopsom. Ten Hag had met zijn zaakwaarnemer bij de laatste verlenging van zijn contract al bedongen dat hij voor een bescheiden bedrag na deze zomer kon vertrekken als er een club van wereldniveau op de deur zou kloppen. Anders zou hij zijn contract mogelijk niet verlengen. Marc Overmars en de rest van de directie gingen destijds akkoord met die voorwaarde.

Erelijst Ten Hag

Als speler

1990/1991: De Graafschap - kampioen in Eerste Divisie

2000/2001: FC Twente - winst in KNVB-beker

Als clubtrainer

2012/2013: Go Ahead Eagles - promotie naar Eredivisie via play-offs

2013/2014: Bayern München - kampioen II in Regionalliga

2018/2019: Ajax - landskampioen en winst in KNVB-beker

2019/2020: Ajax - winst in Johan Cruijff Schaal en bovenaan geëindigd in door corona afgebroken competitie

2020/2021: Ajax - landskampioen

2021/2022: Ajax - …?

