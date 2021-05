Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Het was een catastrofaal moment’

Het dominante topteam van de afgelopen jaren kreeg de banden ’niet aan de praat’ en Hamilton, die als eerste van de coureurs in de top van het veld naar binnen ging voor een pitstop, baalde van de strategie en noemde de prestatie van zijn team ’ondermaats’.

„Die undercut was onze enige kans, want er was niet meer veel van de banden over”, counterde Mercedes-teambaas Toto Wolff. In plaats van dat Hamilton op die manier langs Pierre Gasly zou komen, verloor hij uiteindelijk plekken aan Sergio Pérez en Sebastian Vettel, die later naar binnenkwamen voor een pitstop. Wolff: „Het was niet goed genoeg en het is lastig om alle antwoorden te hebben. Monaco is een circuit dat ons vaker niet goed ligt. Je bouwt een auto voor een heel jaar, voor 23 races. En voor Monaco moet je een heel andere auto dan op de gemiddelde circuits.”

Wolff zag dat Bottas, op dat moment tweede achter Verstappen, het einde van de race in Monaco al helemaal niet haalde na een mislukte pitstop. De monteurs kregen het rechtervoorwiel niet los, waardoor de Fin de strijd moest staken. Wolff: „Dat is niet de fout van één iemand, er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Het was een catastrofaal moment. We zullen moeten onderzoeken hoe dit komt.”