Besmettingen voorkomen ’grootste uitdaging’ Winterspelen Peking

„De pandemie bedwingen is onze grootste uitdaging en met onze strikte regels denken wij de risico’s en invloed van Covid-19 te kunnen beperken”, zei vicevoorzitter Zhang Jiangdong van het organisatiecomité tijdens een persbijeenkomst honderd dagen voor aanvang van de Spelen.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in China relatief klein is - Peking registreerde woensdag slechts drie positieve gevallen - heeft de regering van het land drastische maatregelen doorgevoerd om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is miljoenen mensen opgedragen thuis te blijven, wordt door het hele land massaal getest en is er amper lucht- en treinverkeer. „Als we er niet in slagen de Winterspelen veilig te laten verlopen, dan heeft de organisatie gefaald”, aldus Zhang, die voorts liet weten dat alle voorbereidingen op schema liggen en de olympische accommodaties gereed zijn. De Winterspelen duren van 4 tot en met 20 februari.

Al eerder maakte het organisatiecomité bekend dat sporters, begeleiders en andere officials die niet gevaccineerd zijn, bij aankomst in China eerst drie weken in quarantaine moeten. Het evenement vindt plaats in een speciale ’bubbel’ waar niemand tijdens de Spelen uit mag. Dat betekent dat de naar schatting 2900 deelnemers alleen olympische locaties mogen bezoeken en uitsluitend gebruik mogen maken van het olympische vervoer. Wie zich niet aan de coronaregels houdt, kan uit het toernooi worden gezet. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom. Voor de inwoners van China is het wel mogelijk wedstrijden te bezoeken.