Live Eredivisie: FC Utrecht en Cambuur trappen speelronde 21 af

PSV staat tweede en heeft twee punten achterstand op koploper Ajax. Een zege op de Alkmaarse ploeg is dus een must voor de ploeg van trainer Roger Schmidt, die eerder deze week zijn vertrek uit Eindhoven na dit seizoen aankondigde. Het duel in het Philips Stadion begint om 20.00 uur.

FC Utrecht en SC Cambuur openen vanaf 16.30 uur het Eredivisie-weekeinde. Om 18.45 uur is het de beurt aan Fortuna Sittard en SC Heerenveen, waar Ole Tobiasen op de bank debuteert als hoofdverantwoordelijke bij de Friezen.

Naast PSV-AZ staat om 20.00 uur ook PEC Zwolle-NEC op het programma. De thuisploeg is nog hekkensluiter, maar is sterk uit de winterstop gekomen. De laatste wedstrijd van de zaterdagavond is FC Twente-Vitesse, waar vanaf 21.00 uur als enige géén publiek op de tribune zit. De tukkers hebben het standpunt dat er óf geen supporters in het stadion komen, óf dat het helemaal vol zit. Omdat er vanwege de coronamaatregelen nog maar een derde van het stadion bezet mag worden, laat FC Twente helemaal geen publiek binnen.

Eredivisie Speelronde 21

Zaterdag

16.30 uur: FC Utrecht - SC Cambuur

18.45 uur: Fortuna Sittard - SC Heerenveen

20.00 uur: PEC Zwolle - NEC

20.00 uur: PSV - AZ

21.00 uur: FC Twente - Vitesse

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

14.30 uur: FC Groningen - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Willem II - RKC Waalwijk

16.45 uur: Ajax - Heracles Almelo

