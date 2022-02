Live Eredivisie: Feyenoord overrompelt Sparta in Kuip

Volg alle wedstrijden van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Feyenoord - Sparta (12.15 uur)

Luis Sinisterra keert in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam terug in de basis bij Feyenoord. De Colombiaanse vleugelspits begon twee weken geleden in de met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen NEC op de bank, omdat hij op dat moment pas net hersteld was van een blessure. Sinisterra maakte in Nijmegen als invaller zijn rentree.

De linksbuiten vervangt tegen Sparta de afwezige Reiss Nelson, die vrijdag positief testte op het coronavirus. Trainer Arne Slot heeft zijn elftal verder ongewijzigd gelaten ten opzichte van het duel met NEC. Marcus Pedersen is weliswaar weer fit, maar Lutsharel Geertruida krijgt de voorkeur als rechtsback. De aanwinsten Jorrit Hendrix en Cole Bassett zitten voor het eerst bij de selectie.

De Rotterdamse derby begint om 12.15 uur. Feyenoord kan de achterstand op PSV, de nummer 2 van de Eredivisie die zaterdag met 2-1 verloor van AZ, terugbrengen tot 1 punt. Voor de aftrap wordt een eerbetoon gebracht aan Feyenoord-icoon Wim Jansen. Hij overleed onlangs op 75-jarige leeftijd.

Willem II - RKC (14.30 uur)

FC Groningen - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Ajax - Heracles Almelo (16.45 uur)

Eredivisie Speelronde 21

Zaterdag

FC Utrecht - SC Cambuur 3-2

Fortuna Sittard - SC Heerenveen 2-0

PEC Zwolle - NEC 1-1

PSV - AZ 1-2

FC Twente - Vitesse 0-3

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

14.30 uur: FC Groningen - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Willem II - RKC Waalwijk

16.45 uur: Ajax - Heracles Almelo

