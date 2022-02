Live Eredivisie: Kan Ajax thuis tegen Heracles profiteren van puntenverlies PSV?

Volg alle wedstrijden van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Ajax - Heracles Almelo (16.45 uur)

Ajax begint om 16.45 uur met Edson Álvarez en Lisandro Martínez in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Beide spelers zijn op tijd fit bevonden.

Álvarez viel afgelopen maandag geblesseerd uit tijdens een duel van Mexico met Costa Rica. Martínez had vrijdag nog last van een lichte blessure aan een bovenbeen. Davy Klaassen keert terug in de basisformatie van Ajax. Hij vervangt de zieke Ryan Gravenberch.

Sébastien Haller is de spits van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, waar zo'n 18.000 toeschouwers welkom zijn. Hij werd anderhalve week geleden met Ivoorkust uitgeschakeld op de Afrika Cup.

Ajax kan de leidende positie van de Eredivisie verstevigen, na de nederlaag van PSV zaterdag tegen AZ (1-2). Ajax heeft 5 punten meer dan de concurrent uit Eindhoven als Heracles wordt verslagen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Klaassen; Antony, Haller en Tadic.

Willem II - RKC (14.30 uur)

ls vader ben je er graag bij als je zoon debuteert bij een nieuwe club in de Eredivisie. Het is de vraag of dat zondagmiddag ook voor RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting gold. Die zat eerste rang in de Waalwijkse dug-out en zag zoon Thijs bij zijn eerste wedstrijd voor Willem II de streekderby binnen een kwartier met twee goals in een beslissende plooi trekken. De Tilburgers wonnen het cruciale duel met 3-1.

FC Groningen - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen heeft op zijn 22e verjaardag zijn ploeg aan een overwinning thuis tegen Go Ahead Eagles geholpen.

Feyenoord met gemak langs Sparta

Feyenoord heeft in eigen huis overtuigend gewonnen van Sparta. Mede door twee goals in de eerste elf minuten was het een probleemloze middag voor de ploeg van Arne Slot, die de stadsderby met 4-0 won en optimaal profiteert van de nederlaag van PSV.

Eredivisie Speelronde 21

Zaterdag

FC Utrecht - SC Cambuur 3-2

Fortuna Sittard - SC Heerenveen 2-0

PEC Zwolle - NEC 1-1

PSV - AZ 1-2

FC Twente - Vitesse 0-3

Zondag

12.15 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam 4-0

14.30 uur: FC Groningen - Go Ahead Eagles 2-1

14.30 uur: Willem II - RKC Waalwijk 3-1

16.45 uur: Ajax - Heracles Almelo

