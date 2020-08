Gerald Vanenburg keert terug bij Ajax

De inmiddels 56-jarige Vanenburg stond tussen 1981 en 1986 onder contract bij Ajax. De aanvaller kwam destijds tot 209 wedstrijden voor de hoofdmacht en was goed voor 72 doelpunten.

Vaantje speelde verder voor PSV, Jubilo Iwata, FC Utrecht, AS Cannes en 1860 München. In 1988 veroverde hij met Oranje de Europese titel. Als trainer werkte hij in verschillende functies voor onder meer PSV, FC Utrecht, Helmond Sport en FC Eindhoven.

„Ajax heeft fantastische jeugd en ik heb een goed gevoel bij de club. Ajax was de droomclub van jonge voetballers en een grote naam. De club had en heeft een grote aantrekkingskracht. Ik was zelf 14 jaar toen ik naar Ajax kwam. Mijn jeugdtrainers waren Dirk de Groot, Rob Been sr. en Nol Boerkoel en ik speelde met jongens als Sonny Silooy en John van ’t Schip in een team. We hadden een heel goed elftal en het was uniek dat 3, 4 jongens het eerste haalden. Dat is nu ook de uitdaging. Zoveel mogelijk jongens naar het eerste brengen.”

Vanenburg werd als aanvaller geroemd om zijn techniek en gaat nu zijn kennis delen met de oudste Ajax-jeugd. „Het voordeel van Ajax is dat ze de toptalenten kunnen halen. Ik ben nu techniektrainer van de O17 en O18 en we kunnen door het hoge niveau tot diep in de details werken. Want in een wedstrijd maar ook op een training moet iedere bal goed zijn. Dat kan de club in de Champions League 20 tot 30 miljoen schelen. Die techniek kan je trainen. Het is een stuk belangrijker dat een speler de bal goed aanneemt onder druk dan als hij alle tijd heeft. Dat moeten we ze standaard aanleren.”

„Ik ben voetballer in hart en nieren en als je zoals ik voetballer zijn het allerleukste vind dat er is, dan kan je heel veel kwijt in de trainingen aan de jonge spelers. Het gaat erom dat ze voetbal leuk vinden en blijven vinden, maar af en toe is het heel hard. Per leeftijd moet je schakelen in je hoofd wat ze nodig hebben. Nu bij de O17 en O18 zie je dat de spelers meer gefocust zijn nu ze dicht bij Ajax 1 zitten. We hebben het nog niet echt gehad over welke linie ik vooral zal trainen, maar ik denk dat iedere positie techniektraining nodig heeft. Ik heb zelf een tijdje als verdediger gespeeld in Duitsland en dan is het een voordeel als je technisch goed onderlegd bent.”