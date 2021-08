Olympisch nieuws: Elaine Thompson-Herah sprintkoningin in Tokio

Jamaicaanse Thompson-Herah spurt ook naar goud op 200 meter

15:05 uur De Jamaicaanse atlete Elaine Thompson-Herah heeft zich voor de tweede keer op rij gekroond tot sprintkoningin van de Olympische Spelen. Evenals in Rio 2016 veroverde ze goud op de 100 en 200 meter.

Thompson-Herah was zaterdag in Tokio al de snelste op de 100 meter, dinsdag voegde ze daar de titel op de 200 meter aan toe. Haar winnende tijd was opnieuw fabelachtig goed: 21,53. Het was de tweede tijd ooit gelopen.

Christine Mboma uit Namibië spurtte naar het zilver in 21,81. De Amerikaanse Gabrielle Thomas pakte het brons in 21,87. Ze verwees de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser, de winnares van zilver op de 100 meter, maar de vierde plaats (21,94).

Hockeyers Australië naar olympische finale tegen België

13:59 uur De hockeyers van Australië staan in de finale van de Olympische Spelen. Ze waren in de halve eindstrijd te sterk voor Duitsland (3-1).

Australië stuit in de finale op België, dat India versloeg (5-2). België verloor bij de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, in de finale van Argentinië.

Lachlan Sharp, Blake Govers en Tim Brand scoorden voor Australië, dat in de kwartfinale Nederland na shoot-outs uitschakelde. Alexander Hendrickx was met drie doelpunten de grote man bij België tegen India.

Australië en België strijden donderdag om olympisch goud. Vlak voor de finale spelen Duitsland en India tegen elkaar om brons.

Ajacied Antony met Brazilië naar olympische voetbalfinale

13.02 uur: Ajax-aanvaller Antony heeft met Brazilië de finale van het voetbaltoernooi bereikt. Hij won met zijn ploeg van Mexico in Kashima. Na een gelijke stand na de reguliere speeltijd en de verlenging (0-0) nam Brazilië de strafschoppen beter: 4-1.

De titelverdediger stuit zaterdag in de finale op Spanje of Japan. Antony had een basisplaats bij Brazilië en werd na 90 minuten gewisseld. Brazilië was in de slotfase van de reguliere speeltijd al dichtbij de zege. Topscorer Richarlison, al goed voor vijf doelpunten op de Spelen, kopte echter op de paal. Brazilië kreeg ook een strafschop toegekend, maar de videoscheidsrechter wuifde die beslissing weg.

Antony mist de seizoenstart van Ajax, dat zaterdag met PSV om winst van de Johan Cruijff Schaal strijdt.

Chinese turner Zou Jingyuan pakt olympische titel op brug

10.47 uur: De Chinese turner Zou Jingyuan heeft bij de Olympische Spelen in Tokio het goud gewonnen op het toestel brug. De tweevoudig wereldkampioen kwam tot een score van 16,233 en was daarmee in het Ariake Gymnastics Centre een klasse apart.

Het zilver ging naar de Duitser Lukas Dauser met een score van 15,700. Brons was voor de Turk Ferhat Arican: 15,633. De Chinese winnaar had een oefening met een moeilijkheidsgraad (D-score) van 6,9 en turnde die welhaast perfect uit. Arican had met een D-score van 7,0 de moeilijkste oefening van alle finalisten, maar leverde in met de uitvoering.

Duitse baanwielrensters scherpen eigen wereldrecord dag later aan

09.16 uur: De Duitse baanwielrensters hebben hun wereldrecord op de ploegenachtervolging al na één dag aangescherpt. Ze kwamen in het Izu Velodrome in de eerste ronde tot een tijd van 4.06,159.

Maandag hadden de Duitse rensters 4.07,307 geklokt. Daarmee waren Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger bijna drie seconden sneller dan de 4.10,236 waarmee Groot-Brittannië bij de Spelen van Rio de Janeiro 2016 goud pakte.

Ook bij mannen werd er een wereldrecord gereden op de ploegenachtervolging. De Italianen waren in de eerste ronde met 3.42,307 ruim twee seconden sneller dan de oude toptijd van de Denen, die begin vorig jaar in Berlijn tot 3.44,672 kwamen.

Amerikaanse basketballers naar halve finale

09.04 uur: De Amerikaanse basketballers hebben een belangrijke horde op weg naar een gouden medaille genomen. Ze waren in de kwartfinale te sterk voor wereldkampioen Spanje: 95-81.

De Amerikaanse basketballers stuiten in de halve eindstrijd op Argentinië of Australië. Ze beleefden een matige voorbereiding op de Spelen. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden, gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommige ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio.

Eerder op deze Spelen verloren de Amerikaanse basketballers al van Frankrijk: 76-83. Het was de zesde nederlaag in totaal voor de Amerikanen door de jaren heen op het evenement. Argentinië won het olympisch toernooi in 2004, sindsdien was het goud voor de Verenigde Staten.

Kogelstoter Abramjan niet op Spelen na positieve dopingtest

08.37 uur: De Georgische kogelstoter Benik Abramjan is uitgesloten van deelname. Hij is op 31 juli, uitgerekend op zijn 36e verjaardag, positief getest op twee steroïden en een groeihormoon.

Abramjan mag niet deelnemen aan de voorronden van het kogelstoten, die dinsdag beginnen. Hij kan nog wel een tweede test aanvragen. Als die ook positief uitvalt, dan wordt hij geschorst.

Abramjan is de tweede atleet op de Spelen van Tokio met een positieve dopingtest. Eerder werd de Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare geschorst na een positieve test op verboden groeihormonen.

Zeilers Van Vugt en Lambriex eindigen als zesde op Spelen

07.17 uur: Pim van Vugt en Bart Lambriex hebben hun eerste Olympische Spelen met een zesde eindklassering afgesloten. De debutanten eindigden in de baai van Enoshima ook als zesde in de afsluitende medalrace van de 49er-klasse.

Van Vugt en Lambriex begonnen de medalrace als nummer 7 van het klassement. De Britten Dylan Fletcher Stuart Bithell wonnen de medalrace en verzekerden zich zo van een gouden medaille. Het zilver was voor Peter Burling en Blair Tuke uit Nieuw-Zeeland. De Duitsers Erik Heil en Thomas Ploessel pakten het brons.

Hockeyers België opnieuw naar finale op Spelen

05.53 uur: De Belgische hockeyers krijgen opnieuw de kans om goud te winnen. De wereldkampioen plaatste zich voor de finale door India met 5-2 te verslaan.

Loïck Luypaert bracht België al na 2 minuten op voorsprong. India nam daarna het initiatief over en kwam via Harmanpreet Singh langszij en via Mandeep Singh aan de leiding.

Alexander Hendrickx, tot dusverre topscorer op de Spelen in Tokio, zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Hij nam 11 minuten voor tijd ook de 3-2 voor zijn rekening en de 4-2 werd eveneens door Hendrickx gemaakt. John-John Dohmen bepaalde de eindstand.

België neemt het in de eindstrijd op tegen Duitsland of Australië, dat in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Oranje. België verloor bij de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, in de finale van Argentinië.

Duitse Mihambo verzekert zich van goud bij het verspringen

05.27 uur: Malaika Mihambo heeft Duitsland aan een gouden medaille geholpen bij het verspringen. De atlete kwam in Tokio tot een afstand van 7,00 meter.

Het zilver ging naar Brittney Reese, die tot 6,97 meter kwam. De 34-jarige Amerikaanse greep vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro ook al net naast een gouden plak. De Nigeriaanse Ese Brume noteerde ook 6,97 meter, maar zij moest met brons genoegen nemen. Bij een gelijke afstand wordt gekeken naar de op een na beste sprong in de serie en die van Reese was verder (6,95).