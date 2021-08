Olympisch nieuws: Zeilers Van Vugt en Lambriex eindigen als zesde

Zeilers Van Vugt en Lambriex eindigen als zesde op Spelen

07.17 uur: Pim van Vugt en Bart Lambriex hebben hun eerste Olympische Spelen met een zesde eindklassering afgesloten. De debutanten eindigden in de baai van Enoshima ook als zesde in de afsluitende medalrace van de 49er-klasse.

Van Vugt en Lambriex begonnen de medalrace als nummer 7 van het klassement. De Britten Dylan Fletcher Stuart Bithell wonnen de medalrace en verzekerden zich zo van een gouden medaille. Het zilver was voor Peter Burling en Blair Tuke uit Nieuw-Zeeland. De Duitsers Erik Heil en Thomas Ploessel pakten het brons.

Hockeyers België opnieuw naar finale op Spelen

05.53 uur: De Belgische hockeyers krijgen opnieuw de kans om goud te winnen. De wereldkampioen plaatste zich voor de finale door India met 5-2 te verslaan.

Loïck Luypaert bracht België al na 2 minuten op voorsprong. India nam daarna het initiatief over en kwam via Harmanpreet Singh langszij en via Mandeep Singh aan de leiding.

Alexander Hendrickx, tot dusverre topscorer op de Spelen in Tokio, zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Hij nam 11 minuten voor tijd ook de 3-2 voor zijn rekening en de 4-2 werd eveneens door Hendrickx gemaakt. John-John Dohmen bepaalde de eindstand.

België neemt het in de eindstrijd op tegen Duitsland of Australië, dat in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Oranje. België verloor bij de vorige Olympische Spelen, vijf jaar geleden in Rio, in de finale van Argentinië.

Duitse Mihambo verzekert zich van goud bij het verspringen

05.27 uur: Malaika Mihambo heeft Duitsland aan een gouden medaille geholpen bij het verspringen. De atlete kwam in Tokio tot een afstand van 7,00 meter.

Het zilver ging naar Brittney Reese, die tot 6,97 meter kwam. De 34-jarige Amerikaanse greep vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro ook al net naast een gouden plak. De Nigeriaanse Ese Brume noteerde ook 6,97 meter, maar zij moest met brons genoegen nemen. Bij een gelijke afstand wordt gekeken naar de op een na beste sprong in de serie en die van Reese was verder (6,95).