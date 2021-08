Juve-coach Allegri: ’Ronaldo heeft me gezegd dat hij blijft’

Dat zei de deze zomer teruggekeerde trainer Massimiliano Allegri zaterdag, in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd van zondag tegen Udinese.

„Ronaldo heeft mij verteld dat hij blijft, laat ik daar duidelijk over zijn”, aldus Allegri over de 36-jarige Portugees. „Hij heeft altijd goed getraind en was altijd beschikbaar. Ik heb geruchten in de kranten gelezen, maar er was nooit de wil van zijn kant om Juventus te verlaten.”

Ronaldo begint aan zijn vierde seizoen bij Juventus. De aanvaller hoopte met de Italiaanse topclub de Champions League te winnen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Juventus moest vorig seizoen in Italië de titel aan Internazionale laten. Ronaldo heeft bij Juventus nog een contract voor één seizoen.

