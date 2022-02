Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe td Vitesse: ’Het is een gevaar, maar tegelijk ook een kans’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Benjamin Schmedes is de nieuwe technische man van Vitesse. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Met de nieuwe technisch directeur Benjamin Schmedes gaat Vitesse opnieuw op de Duitse toer. Evenals zijn voorganger Johannes Spors is hij voormalig hoofdscout van Hamburger SV. Daarnaast werkte Schmedes 3,5 jaar als sportdirecteur bij VfL Osnabrück in Duitsland. De 36-jarige Schmedes, die tot medio 2024 heeft getekend, is net als zijn voorganger Spors universitair geschoold en studeerde bewegingswetenschappen, politieke wetenschappen, bedrijfskunde en sportmanagement.