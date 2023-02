Sébastien Haller maakt rentree in Champions League: ’Dat deed iets met me’

De zege van Dortmund doet Haller geloven dat zijn club, in 1997 winnaar en in 2013 verliezend finalist, dit jaar weer kan stunten in het miljoenenbal. Zeker omdat Chelsea zich afgelopen winter nog voor een recordbedrag bijna 300 miljoen euro versterkte.

„We kunnen alles bereiken. Er mogen geen grenzen zijn. Ik ben de eerste om dat te kunnen zeggen”, zei de voormalig Ajacied, natuurlijk doelend op de medische strijd die hij met succes aflegde.

Karim Adeyemi maakte in het Signal Iduna Park na ruim een uur spelen het winnende doelpunt, wat voor grote vreugde bij Haller en zijn teamgenoten zorgde. Al gloeide het lichaam van de voormalig Ajacied ook voor de aftrap al van geluk. „Toen ik het veld opliep en de Champions League-hymne hoor... Ja, dat deed iets met me. Dat had ik gemist.”

Haller was vorig jaar een van de sensaties in de Champions League. Met tien treffers kroonde hij zich tot topscorer van de groepsfase. In de achtste finales tegen Benfica voegde hij nog een goal toe aan zijn doelpuntentotaal, maar de Portugezen waren over twee duels een maatje te groot en dus stokte de teller bij elf. In de knock-outfase gingen alleen Karim Benzema van uiteindelijke winnaar Real Madrid (15) en Robert Lewandowski van Bayern München (13) de spits nog voorbij.

De 28-jarige Haller kwam tot dusver zeven keer in actie voor Dortmund. Zijn enige treffer maakte hij in het Bundesliga-duel met SC Freiburg, dat met 5-1 werd gewonnen.

Kai Havertz

Aanvaller Kai Havertz ziet vooruitgang bij Chelsea, ondanks het feit dat de club ook na het besteden van honderden miljoenen woensdag verloor bij Dortmund. Dit kalenderjaar won de Londense club van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly maar een van zijn negen wedstrijden. „Dit was een volgende stap vooruit, ondanks de nederlaag”, aldus de Duitse Havertz na het duel in zijn thuisland.

Volgens de 23-jarige Havertz raken de in januari aangetrokken spelers, die gezamenlijk meer dan 300 miljoen euro kostten, beter op elkaar ingespeeld. „Het zijn veel nieuwe spelers, maar ik vind zeker dat je ons nu beter ziet worden. We hebben de kansen gecreëerd, maar het is gewoon frustrerend dat we er geen een konden benutten.” Chelsea schoot tegen Dortmund acht keer op doel, maar onder anderen recordaankoop Enzo Fernández, die de club ongeveer 120 miljoen euro heeft gekost, stuitte op de doelman.

Havertz stond in de spits bij gebrek aan een betere optie. Chelsea maakte in de laatste drie wedstrijden maar acht doelpunten. Onder de nieuwe trainer Graham Potter is scoren sowieso het probleem. Sinds zijn aanstelling in september maakte Chelsea in 24 wedstrijden 25 doelpunten.