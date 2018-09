De Jong: ’Hebben een Verstappen-actie nodig’

„We moeten een Verstappen-actie uithalen”, zegt De Jong. „Hij lag ook zestiende toen hij aan die geweldige inhaalrace (in de GP van Brazilië, red.) begon. We moeten proberen om nog een keer mee te doen voor een periodetitel. Dit is een prachtclub, met al dat volk erachter, waar ik denk ik goed bij pas.”

Groningen-directeur Hans Nijland stelde het geduld van De Jong afgelopen week op de proef, omdat hij hem niet zomaar liet gaan. „Dat is het grootste compliment dat ik kan krijgen van Hans”, lacht De Jong. „Maar we zijn vanmiddag gewoon samen op pad geweest, hoor. Om een skybox te verkopen. Ik denk dat het is gelukt ook.”