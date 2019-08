APOEL Nicosia mogelijke opponent Ajax

De Cyprioten wonnen in Bakoe met 2-0 van Qarabag, dat vorige week in de eerste wedstrijd nog een prima uitgangspositie had verworven door met 2-1 te winnen.

Voor APOEL waren Tomás De Vincenti en Uros Matic (ex-NAC) trefzeker, eerstgenoemde vanuit een penalty. Bij APOEL, dat vorige week de Duitser Thomas Doll als nieuwe trainer presenteerde, zat de Nederlandse keeper Boy Waterman op de bank.

Ajax en APOEL troffen elkaar in 2014-2015 in de groepsfase van de Champions League. In Nicosia werd het 1-1 en in Amsterdam won Ajax met 4-0. Ajax werd derde in de groep, achter FC Barcelona en Paris Saint-Germain.