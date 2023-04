Oranje-international Stefanie van der Gragt (30) stopt na WK met voetballen

Van der Gragt speelt dit seizoen voor de Italiaanse club Internazionale. De Noord-Hollandse ondertekende afgelopen zomer een contract voor twee jaar in Milaan, maar dat gaat ze niet uitdienen. De afgelopen jaren kwam Van der Gragt uit voor Ajax. Eerder speelde ze in het buitenland voor Bayern München en FC Barcelona en in eigen land voor AZ en FC Twente.

Van der Gragt won in 2017 met de Nederlandse voetbalsters het EK in eigen land. Twee jaar later bereikte ze met de ’Leeuwinnen’ ook de finale van het WK in Frankrijk. Van der Gragt speelde eerder deze maand tegen Duitsland haar honderdste interland. Ze maakte twaalf doelpunten voor de nationale ploeg.

Fantastische reis

„Het was een fantastische reis”, zegt Van der Gragt, die op 8 maart 2013 tegen Zwitserland (1-1) debuteerde in Oranje. „Ik zal alles geven om het seizoen bij Inter goed af te sluiten, maar ook om met de Oranje Leeuwinnen een topprestatie te leveren. Na het WK is het tijd voor nieuwe uitdagingen.”

Bondscoach Andries Jonker zegt al een tijdje op de hoogte te zijn van de toekomstplannen van de Noord-Hollandse, wier partner op het punt staat om te bevallen van hun tweede kind. „Deze aankondiging komt daarom niet als een verrassing. Iets meer dan een week geleden, rondom de mijlpaal van haar honderdste interland, heb ik Stefanie geprezen om haar onverzettelijkheid. Dit heeft haar gedurende haar hele loopbaan getypeerd. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat ze tot de allerlaatste minuut van haar actieve carrière alles zal geven voor haar team.”