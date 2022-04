Ihattaren op de bank bij Amsterdammers Stekelenburg en Brobbey in basis Ajax, PSV zonder Madueke

Kopieer naar clipboard

Brobbey arriveert in Rotterdam. De spits start in de basis bij Ajax. Ⓒ Pro Shots

PSV en Ajax treffen elkaar in een uitverkochte Kuip voor de bekerfinale. Het is alweer de vierde ontmoeting tussen beide clubs dit seizoen. PSV won afgelopen zomer ten koste van de rivaal uit Amsterdam de Johan Cruijff Schaal (4-0). Ajax was in beide competitieduels te sterk voor de club uit Eindhoven (5-0 en 1-2).