ManUnited hard over de knie: ’Beschamend en teleurstellend, misschien zelfs vernederend’

„Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voor liggen op ons”, zei de Duitse interim-trainer, die naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen wordt opgevolgd door Erik ten Hag.

„Toen Jürgen Klopp naar Liverpool kwam, veranderde dat de club. Niet alleen hun ploeg werd beter, maar het tilde de club en de hele stad naar een hoger niveau. Dat moet met ons ook gaan gebeuren in de komende transferperiodes”, zei Rangnick over zijn landgenoot Klopp. De Duitser werkt sinds 2015 bij Liverpool en won daar onder meer de Champions League en de landstitel. Dit seizoen werd de League Cup al gewonnen en is de club nog in de race voor drie andere prijzen.

Bekijk ook: Virgil van Dijk en Liverpool op rand van onsterfelijkheid

Ook analist Roy Keane, oud-United-speler, is hard in zijn oordeel over de recordkampioen van Engeland. „Ik ben niet eens boos, ik ben vooral verdrietig. Er zijn geen leiders binnen de ploeg en ze missen kwaliteit. Er is wanorde binnen de top van de club. Ze hebben een nieuwe manager nodig, er moeten nieuwe spelers bij en spelers vertrekken. Het is zo triest om te zien: dit was de club waar ik voor speelde, maar ik zie geen Manchester United-team vechten met trots.”

Liverpool won eerder dit seizoen op Old Trafford met 0-5 van Manchester United en zegevierde voor eigen publiek wederom met grote cijfers. De totaalscore over de twee Engelse klassiekers komt zodoende uit op 9-0. Nog nooit moest Manchester United in een Premier League-seizoen zoveel goals incasseren tegen een bepaalde tegenstander.