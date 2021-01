Donny van de Beek ziet zijn vervanger Bruno Fernandes Man United langs Liverpool schieten

Solskjaer kondigde in de aanloop naar het bekertreffen al aan dat Donny van de Beek aan de bak kon tegen de regerend landskampioen, en de coach zette zijn woorden kracht bij. Van de Beek stond in de basis bij Manchester United, en trof aan de overkant landgenoot Georginio Wijnaldum.

Meer spektakel

Het competitieduel tussen beide clubs was afgelopen week in 0-0 geëindigd, maar het treffen in de FA Cup leverde meer spektakel op. Mo Salah opende na een dik kwartier spelen de score met een mooi wippertje over Dean Henderson. Tien minuten later trok Mason Greenwood de stand gelijk, nadat hij een prachtige pass van Marcus Rashford had gecontroleerd en met rechts knalde.

Meteen na rust zette diezelfde Rashford United op 2-1, nadat Rhys Williams lelijk miszat bij een dieptepass van Greenwood. Alleen voor doelman Alisson Becker ronde Rashford vervolgens af. Maar ook United kon (net als Liverpool voor rust) niet lang genieten van de voorsprong.

Fout Cavani

Edinson Cavani zag een slappe breedtebal onderschept door James Milner, die meteen de een-twee zocht met Roberto Firmino. Milner verlengde de door Firmino teruggelegde bal echter perfect richting Salah, die hard raak schoot. Kort daarna kon Van de Beek naar de kant en zag hij zijn vervanger de rol van matchwinnaar aannemen.

Bruno Fernandes mocht een kwartier voor tijd aanleggen voor een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied. Met een geplaatste bal in de verre hoek liet de Portugees Becker kansloos. Ook Wijnaldum zag dat vanaf de bank aan, de middenvelder van Liverpool werd na een uur afgelost door Sadio Mané. In de achtste finale neemt Manchester United het op tegen West Ham United.