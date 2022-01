Celtic bewijst Wim Jansen passende eer met winst op Dundee United

Daarna klonk er een minuut lang applaus in Celtic Park voor de Rotterdammer, die met de Schotse club de landstitel en de League Cup won in het seizoen 1997/1998. Op een groot scherm in het stadion was een foto van Jansen uit zijn Schotse periode te zien, met daarop de tekst: Rest in Peace, You’ll Never Walk Alone.

Celtic won na het eerbetoon aan Jansen met 1-0 van Dundee United door een treffer van Liel Abada. De ploeg van Postecoglou heeft nu nog twee punten minder dan koploper Rangers. De formatie van coach Giovanni van Bronckhorst speelde gelijk tegen Ross County: 3-3. Woensdag is de zogenoemde Old Firm in Glasgow tussen Celtic en Rangers, met als inzet de eerste plaats.