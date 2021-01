Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Israël wil alle olympische atleten voor eind mei vaccineren

Israël is vastberaden alle atleten die gaan deelnemen aan de Olympische Spelen voor eind mei gevaccineerd te hebben.

„Als onderdeel van de Israëlische vaccinatieprocedure is al 50 procent van onze olympische delegatie gevaccineerd”, aldus een woordvoerster van het olympisch comité van Israël. „Eind mei 2021 zijn alle atleten volledig ingeënt tegen het coronavirus.”

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli. Er is nog geen beslissing genomen over de eisen die worden gesteld aan de atleten met betrekking tot vaccinatie en quarantaine.

Olympische Spelen: Doorgaan ’testevent’ hoogst onzeker

09.49 uur: Het eerste zogenoemde testevent van dit jaar voor de Olympische Spelen van Tokio gaat vrijwel zeker niet door. Dat is slechts nieuws voor de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer, die zich begin maart tijdens dat toernooi hadden willen kwalificeren voor de Spelen. Die moeten vanaf 23 juli worden gehouden.

Tussen 4 en 7 maart zouden naar verwachting zwemmers uit tien landen zich in Japan melden voor het laatste kwalificatietoernooi in hun sport. Het was een van de vele evenementen waarmee de olympische faciliteiten worden getest. De reden voor het uitstel zijn de grensbeperkingen die Japan momenteel hanteert sinds een nieuwe uitbraak van corona, schrijven Japanse media.

„We kennen de geruchten maar hebben nog niets van de FINA (internationale zwembond) gehoord”, zegt Annerieke Wolf, als programmamanager bij de Nederlandse bond KNZB onder meer verantwoordelijk voor het synchroonzwemmen. „Noortje en Bregje zouden daar inderdaad gaan zwemmen. Een plaats in de top 7 is genoeg voor olympische kwalificatie.”

In Japanse media wordt aangegeven dat het toernooi mogelijk wordt uitgesteld tot mei. Het land heeft tot tenminste 7 februari de noodtoestand uitgeroepen voor hoofdstad Tokio en nog tien andere departementen. Het is voor niet-residerende buitenlanders verboden het land binnen te komen. De uitzondering voor buitenlandse atleten om in Japan te trainen werd half januari opgeschort.

Basketbal: John Wall leidt Rockets langs oude club Wizards

07.44 uur: John Wall heeft de basketballers van Houston Rockets in de NBA langs zijn oude ploeg Washington Wizards geleid. Mede dankzij 24 punten van Wall, het hoogte aantal aan de zijde van de Rockets, werd het 107-88.

Voor de ploeg uit Houston was het al de derde zege op een rij en dat is meteen de beste reeks van het seizoen.

De 30-jarige Wall speelde tien jaar voor de Wizards, van 2010 tot en met 2020. Hij maakte in die periode vijf keer zijn opwachting in de All-Star Game.

Wall was in zijn eerste duel met zijn oude werkgever ook goed voor vijf assists. In het vierde kwart was hij samen met Victor Oladipo verantwoordelijk voor tien punten op een rij. Daarmee bezorgde het duo hun ploeg een 93-79-voorsprong, waardoor de zege niet meer in gevaar kwam.

Atlanta Hawks maakte een einde aan de zegereeks van LA Clippers, dat zeven duels op een rij had gewonnen. In Atlanta werd het 108-99.