Schaker Giri blijft koploper na vierde zege Tata Steel Chess

Schaken: Giri blijft koploper na vierde zege Tata Steel Chess

20.31 uur: Anish Giri is in de winningmood. De Nederlandse grootmeester won ook zijn partij in de tiende ronde van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee en behield de koppositie in Tata Steel Chess.

Giri, de nummer 11 van de wereldranglijst, speelde met wit een lange partij tegen de Pool Radoslaw Wojtaszek en wist hem zodanig onder druk te zetten, dat de nummer 37 van de wereld na 49 zetten zijn koning neerlegde. Het was de vierde zege van de 26-jarige Giri in deze editie van Tata Steel Chess, die vanwege het coronavirus zonder amateurspelers en zonder publiek wordt afgewerkt.

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in het toernooi, sleepte er met zwart tegen de Pool Jan-Krysztof Duda een remise uit. Hij staat nu vijfde in de tussenstand. Van Foreest staat nog boven de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, die remise speelde tegen de Amerikaanse titelverdediger Fabiano Caruana.

Synchroomzwemmen: OKT Tokio synchroonzwemsters verplaatst naar begin mei

20.15 uur: Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer kunnen zich begin mei kwalificeren voor de Olympische Spelen. De mondiale zwembond FINA heeft beslist dat het zogenoemde testevent in Tokio toch doorgaat, maar wel op een latere datum. Het toernooi was aanvankelijk gepland van 4 tot en met 7 maart, maar is nu verplaatst naar 1 tot en met 4 mei. Zwembond KNZB kreeg woensdag de bevestiging.

Japanse media maakten eerder op de dag al melding van het niet doorgaan van het testevent op de oorspronkelijke data. Het land heeft vanwege het coronavirus tot ten minste 7 februari de noodtoestand uitgeroepen voor hoofdstad Tokio en nog tien andere departementen. Het is voor buitenlanders verboden het land binnen te komen.

De tweeling De Brouwer moeten tijdens het OKT op de geschoonde lijst in de top 7 eindigen om zich te plaatsen voor de Spelen.

Olympische Spelen: IOC-voorzitter Bach in maart 'virtueel' herkozen

19.47 uur: Thomas Bach wordt in maart op een virtuele bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité herkozen als voorzitter. Aanvankelijk zou dat in die maand op een congres in Athene worden gedaan, maar die bijeenkomst is vanwege de coronapandemie geannuleerd.

Bach zal het IOC in zijn laatste termijn nog eens vier jaar leiden. Er zijn bij de verkiezingen geen tegenkandidaten voor de Duitser. Bach is sinds 2013 in functie. Hij volgde destijds de Belg Jacques Rogge op.

Atletiek: Zes grootste stadsmarathons opeengepakt in najaar 2021

16:43 uur De grootste zes stadsmarathons ter wereld zijn allemaal gepland voor komend najaar. De World Major Marathons vinden kort achter elkaar plaats in een tijdsbestek van zes weken. De marathon van Boston voegde zich woensdag als zesde in het opeengepakte schema. De organisatie heeft de wedstrijd op 11 oktober gezet.

Het coronavirus heeft ook de hardloopwedstrijden met massale deelname hard geraakt. Vorig jaar moesten zo'n beetje alle grote stadsmarathons hun evenement schrappen. De marathons van Tokio en Londen hebben ook voor dit jaar hun vaste datum in het voorjaar laten vallen en hun wedstrijd verzet naar de herfst van 2021.

Het schema van de World Major Marathons ziet er als volgt uit: Berlijn 26 september, Londen 3 oktober, Chicago 10 oktober, Boston 11 oktober, Tokio 17 oktober en New York 7 november.

Ook de stadsmarathons in Nederland vinden in het najaar plaats. Rotterdam, anders altijd in april, is verhuisd naar 24 oktober. Amsterdam is een week eerder (17 oktober) en Eindhoven zit weer een week daarvoor (10 oktober).

Tennis: Murray nu op challenger in plaats van Australian Open

14:44 uur Andy Murray maakt in de tweede week van de Australian Open zijn opwachting op een challengertoernooi in het Italiaanse Biella, zo heeft de Italiaanse tennisbond bekendgemaakt. De 33-jarige Murray meldde zich vorige week af voor het eerste grandslamtoernooi; na een positieve coronatest kon hij niet meer aan alle voorschriften voldoen.

Het toernooi in Biella begint op 15 februari en heeft een totaalprijzengeld van 132.000 euro. Het wordt het eerste challengertoernooi sinds augustus 2019 voor de mondiale nummer 123, ooit de nummer 1 van de wereld en drievoudig grandslamkampioen.

Murray stond vijf keer in de finale van de Australian Open, maar pakte nog nooit de titel in Melbourne.

Voetbal: Klopp heeft aanvoerder Henderson terug bij Liverpool

14:02 uur Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft donderdag voor het uitduel met Tottenham Hotspur aanvoerder Jordan Henderson weer terug. De middenvelder ontbrak de afgelopen twee duels wegens fysieke problemen.

Liverpool verloor in de Premier League van Burnley (0-1) en werd door Manchester United uit het toernooi om de FA Cup geknikkerd. In de competitie heeft de titelverdediger al vijf duels op een rij niet meer gewonnen.

Ook verdediger Joël Matip is fit genoeg om mee te reizen naar Londen. „Geen nieuwe blessures. ’Hendo’ en Joël hebben gisteren gewoon met de groep getraind. Al moet je altijd afwachten hoe het lichaam daarop reageert”, zei Klopp, die Matip - net terug van een bovenbeenblessure - rust gunde tegen ManUnited. Liverpool staat slechts vijfde in de Premier League na vier duels waarin het zelfs niet tot scoren kwam.

Olympische Spelen: Doorgaan ’testevent’ hoogst onzeker

09.49 uur: Het eerste zogenoemde testevent van dit jaar voor de Olympische Spelen van Tokio gaat vrijwel zeker niet door. Dat is slechts nieuws voor de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer, die zich begin maart tijdens dat toernooi hadden willen kwalificeren voor de Spelen. Die moeten vanaf 23 juli worden gehouden.

Tussen 4 en 7 maart zouden naar verwachting zwemmers uit tien landen zich in Japan melden voor het laatste kwalificatietoernooi in hun sport. Het was een van de vele evenementen waarmee de olympische faciliteiten worden getest. De reden voor het uitstel zijn de grensbeperkingen die Japan momenteel hanteert sinds een nieuwe uitbraak van corona, schrijven Japanse media.

„We kennen de geruchten maar hebben nog niets van de FINA (internationale zwembond) gehoord”, zegt Annerieke Wolf, als programmamanager bij de Nederlandse bond KNZB onder meer verantwoordelijk voor het synchroonzwemmen. „Noortje en Bregje zouden daar inderdaad gaan zwemmen. Een plaats in de top 7 is genoeg voor olympische kwalificatie.”

In Japanse media wordt aangegeven dat het toernooi mogelijk wordt uitgesteld tot mei. Het land heeft tot tenminste 7 februari de noodtoestand uitgeroepen voor hoofdstad Tokio en nog tien andere departementen. Het is voor niet-residerende buitenlanders verboden het land binnen te komen. De uitzondering voor buitenlandse atleten om in Japan te trainen werd half januari opgeschort.

Basketbal: John Wall leidt Rockets langs oude club Wizards

07.44 uur: John Wall heeft de basketballers van Houston Rockets in de NBA langs zijn oude ploeg Washington Wizards geleid. Mede dankzij 24 punten van Wall, het hoogte aantal aan de zijde van de Rockets, werd het 107-88.

Voor de ploeg uit Houston was het al de derde zege op een rij en dat is meteen de beste reeks van het seizoen.

De 30-jarige Wall speelde tien jaar voor de Wizards, van 2010 tot en met 2020. Hij maakte in die periode vijf keer zijn opwachting in de All-Star Game.

Wall was in zijn eerste duel met zijn oude werkgever ook goed voor vijf assists. In het vierde kwart was hij samen met Victor Oladipo verantwoordelijk voor tien punten op een rij. Daarmee bezorgde het duo hun ploeg een 93-79-voorsprong, waardoor de zege niet meer in gevaar kwam.

Atlanta Hawks maakte een einde aan de zegereeks van LA Clippers, dat zeven duels op een rij had gewonnen. In Atlanta werd het 108-99.