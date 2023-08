Fabio Jakobsen viert rentree na Tour-exit met tweede plek in Denemarken

Hij won de sprint van het peloton, dat net te laat kwam om de Noor Søren Wærenskjold te achterhalen. De Deen Mads Pedersen werd voor eigen publiek derde.

Wærenskjold ontsnapte ruim 5 kilometer voor de finish uit het peloton. Hij kwam 6 seconden eerder dan Jakobsen over de finish van de rit over 169 kilometer met start en aankomst in Aalborg. Jakobsen is weer helemaal hersteld van de gevolgen van een valpartij in de vierde etappe van de Tour de France, die hij na elf ritten teleurgesteld en moegestreden verliet.

Jakobsen staat voor een afscheid bij Soudal Quick-Step. De 26-jarige sprinter stapt over naar Team DSM-Firmenich, waar hij een driejarig contract heeft getekend.