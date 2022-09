FC Kopenhagen trakteert Sevilla-fans op gratis biertje

Voetbal

Fraaie treffer Haaland doet City-trainer Guardiola denken aan Cruijff

Erling Haaland heeft Manchester City in de Champions League met een fraaie treffer in de slotfase aan een overwinning op Borussia Dortmund geholpen, 2-1. Dortmund, de voormalige club van de Noorse superspits, had enkele minuten eerder nog op voorsprong gestaan en leek in Engeland voor een verrassing...