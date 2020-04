Coronacrisis: handbalsters Lois Abbingh en Tess Wester vast in het buitenland

Tess Wester kan op de steun rekenen van haar verloofde Mart Lieder.

AMSTERDAM - Op het moment dat de Nederlandse handbalsters euforie een nieuwe dimensie gaven met het behalen van de wereldtitel, bevroedde niemand dat er tevens een mondiale ramp in de maak was. Twee hoofdrolspeelsters van die bizarre WK-finale tegen Spanje, doelvrouw Tess Wester en matchwinner Lois Abbingh, hadden zich afgelopen zondag eigenlijk in een vol Ahoy als kampioenen willen presenteren aan het thuispubliek, maar zitten door de coronacrisis vast in het buitenland.