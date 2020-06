Club Brugge haalt zelfs The New York Times met landstitel

Een virtueel feestje met trainer Philippe Clement en de spelers van blauw-zwart. Meer zat er dit jaar spijtig genoeg niet in voor de supporters van Club Brugge. Die party duurde dan wel bijna vier uur, het was toch niet zoals anders.

Ook de manier waarop de spelers ingelicht werden, was ongewoon. Via een bericht op WhatsApp: „Het seizoen is voorbij, we zijn kampioen. Dat stond erin”, vertelt doelman Simon Mignolet aan The New York Times. De befaamde Amerikaanse krant vond de manier waarop Club en onder anderen ook PSG, Celtic en de dames van Lyon tot kampioen werden gekroond zo opmerkelijk dat het er een uitgebreid artikel aan wijdde. Met de titel: „When the Title Arrives in a Text Message.”

„Veel spelers van die teams hebben dezelfde mix van emoties meegemaakt als Mignolet”, klinkt het. „Trots op hun werk, tevredenheid over hun prestatie, het geluk van het winnen van een prijs waarvan ze vinden dat ze hem verdienen… In combinatie met een vaag gevoel van een anticlimax en dat van onwerkelijkheid. Het verschil tussen een overwinning en een triomf.”

Honger

Voor Mignolet was het z’n eerste landstitel en die voelde dus toch nog speciaal, ondanks de omstandigheden. „Dat gevoel van iets te winnen. Het was alsof je slaagt voor een examen of wanneer je je rijbewijs haalt. We hadden sowieso het gevoel dat we kampioen gingen spelen. We waren de verdiende winnaar door onze voorsprong (15 punten op AA Gent, red.). Niemand kan daar iets tegen inbrengen. We mogen trots zijn op ons seizoen. Het gevoel was misschien niet volledig hetzelfde als anders, maar de betekenis is hetzelfde.”

Simon Mignolet pakte met Club Brugge zijn eerste Belgische landstitel.

Sinds dat beruchte Whatsapp-bericht heeft Mignolet naar eigen zeggen veel nagedacht. „Ik wil beginnen aan het volgende seizoen”, aldus de Rode Duivel. „Het geeft je de honger om het opnieuw te doen. Om de titel opnieuw te winnen en die te vieren met je ploegmaats en supporters. Op de normale manier, deze keer.”

Daarop concludeerde The New York Times: „Zoals alle papieren kampioen van Europa heeft Mignolet zijn medaille beet. Maar wat hij echt wil, is zijn moment.”