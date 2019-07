Alaphilippe kan leven met verlies gele trui

„Ik heb niet gedacht dat ik de gele trui tot in Parijs zou kunnen dragen. Ik ben geklopt door renners die sterker zijn dan mij. Zo simpel is het”, verklaarde Alaphilippe achteraf. „Ik heb het maximum gegeven. Ik heb er alles aan gedaan, maar ik ben verslagen.”

Alaphilippe verloor op de top van de Col de l’Iseran 2,07 minuut op Bernal. Dat betekent dat Bernal nu met een bonus van 45 seconden (dankzij 8 extra bonificatieseconden op de Col d’Iseran) op Alaphilippe de laatste Alpenrit ingaat. De Fransman gelooft niet meer dat hij dat zaterdag nog kan rechttrekken.

„Ik denk niet dat de gele trui nog mogelijk is. Het was een droom om hem te dragen. En ik heb hem veel langer in mijn bezit gehad dan dat ik voor mogelijk had gehouden. Dat is tot vandaag gelukt. Ik heb nergens spijt van.”

Bekijk hier de uitslagen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk hier de klassementen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk ook: 19e Touretappe geneutraliseerd na noodweer

Bekijk ook: Uitslagen en standen Tour de France

Bekijk ook: Concurrent Kruijswijk stapt huilend Tour uit