Ajax boos op KNVB, Overmars haalt uit naar directeur Hoogma

Marc Overmars hoopt dat Brian Brobbey alsnog bij Ajax blijft. „We hebben een aanbieding gedaan, waarvan je van je stoel valt.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ajax is boos op de KNVB. De Amsterdammers vinden het onbegrijpelijk dat directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma de club in de wielen rijdt nu de technische leiding midden in de onderhandelingen zit met Brian Brobbey (19). Hoogma vaart een andere koers. Hij zegt het te begrijpen als Brobbey naar RB Leipzig gaat. „De KNVB is er voor de clubs. Maar de hoogste voetbalbaas van Nederland vindt het prima als Brobbey naar het buitenland gaat”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars.