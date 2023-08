Amerikaanse aanvalster zegt ’ook doei’ tegen Lineth Beerensteyn: ’Wacht met praten tot je goud hebt’

De Nederlandse aanvalster beschreef zo haar reactie op uitschakeling van de Verenigde Staten tegen Zweden, maar inmiddels zijn de Oranje Leeuwinnen ook uitgeschakeld na de 2-1 nederlaag tegen Spanje. Dus haalt Sydney Leroux haar gram. Leroux speelde 77 interlands voor de Verenigde Staten en maakte deel uit van de teams die goud wonnen op de Spelen van 2012 en het WK van 2015, maar is al even geen international meer.

De 33-jarige aanvalster had de woorden van Beerensteyn blijkbaar gelezen en reageerde op X (voorheen Twitter). „Een ding dat we hebben geleerd is: wacht met praten totdat je op het podium staat met een gouden medaille. Want nu ben jij ook doei.”

