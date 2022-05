Middelkoop stunt met uitschakelen favorieten dubbelspel Roland Garros

Middelkoop en Bopanna (42) werkten in de derde set tot groot enthousiasme van het publiek heel wat matchpoints weg en sloegen zelf in de derde tiebreak op hun eerste matchpoint toe: 6-7 (5) 7-6 (3) 7-6 (10). Ze bereikten daardoor de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Parijs.

In de eerste twee sets was geen enkele break gevallen. Middelkoop leverde aan het begin van de derde set als eerste zijn servicebeurt in. De Kroaten kregen op 5-4 in de derde set hun eerste matchpoint, maar Middelkoop en Bopanna werkten die weg en kwamen via een break op gelijke hoogte. In de zenuwslopende tiebreak viel het de kant op van de Nederlander.

Middelkoop stond onlangs met de Spanjaard Pablo Andújar ook al tegenover Mektic en Pavic, in de finale in Genève. Toen won het Kroatische duo via een matchtiebreak met 10-3. De Nederlander schreef begin dit jaar met Robin Haase het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam.