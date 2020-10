AZ met ’slechts’ drie wijzigingen in Napels na corona-uitbraak

In vergelijking met de wedstrijd zaterdag tegen VVV-Venlo (2-2) zijn er slechts drie wijzigingen in zijn elftal.

Doelman Marco Bizot keert terug onder de lat. Hij was tegen VVV-Venlo geschorst. Reservekeeper Hobie Verhulst zit nu weer op de bank. Ook Ramon Leeuwin (gepasseerd) en Myron Boadu (positief getest op het coronavirus) ontbreken in het elftal. Pantelis Hatzidiakos en Yukinari Sugawara zijn de vervangers. Volgens de UEFA-lijst begint middenvelder Dani de Wit in het centrum van de aanval, normaal de plek van Boadu, en start aanvaller Calvin Stengs als middenvelder.

Bij AZ zijn dertien spelers geïnfecteerd met het longvirus. Daardoor ontbreken in de Alkmaarse selectie onder anderen ook Ferdy Druijf, Ron Vlaar, Jordy Clasie en Timo Letschert. Ondanks de vele absenten wil Slot in Napels zoveel mogelijk vasthouden aan zijn gebruikelijke tactiek.