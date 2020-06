Novak Djokovic heeft ’nu toch wel weer zin’ in US Open

„Ik ben ontzettend blij en opgewonden dat alle toernooien, en met name de grand slams, weer gehouden worden”, liet de nummer 1 van de wereld weten. „Laten we daarbij hopen dat in de komende twee maanden de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden en dat we in New York een geweldig evenement gaan beleven.”

Het internationale tenniscircuit wordt op 3 augustus hervat met het vrouwentoernooi van Palermo. Voor de mannen vormt het ATP-toernooi van Washington, dat op 14 augustus aanvangt, het eerste strijdtoneel na de coronastop. De week erna volgt het gecombineerde ATP-/WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig wordt gespeeld op het complex van de US Open. Roland Garros staat nu voor 27 september tot en met 11 oktober op de kalender.

Kritiek

Djokovic (33) uitte amper twee weken geleden nog veel kritiek op het „rigoureuze” coronaprotocol dat voor de US Open is opgesteld. Volgens de zeventienvoudige grandslamwinnaar waren enkele maatregelen extreem en deels ook onmogelijk in zijn ogen. Hij betwijfelde toen of het toptoernooi in New York nog wel zou doorgaan. „We zouden geen toegang hebben tot Manhattan, we zouden in hotels op de luchthaven moeten slapen en twee of drie keer op corona getest moeten worden”, somde de drievoudige kampioen op. „We mogen ook maar één begeleider meenemen naar de baan. Dat kan echt niet.”

Djokovic wilde donderdag op zijn eerdere uitlatingen niet meer terugkomen, maar vroeg nog wel aandacht voor een ander punt. „Het is heel belangrijk dat alle spelers die hun plaats in het deelnemersveld hebben verdiend ook daadwerkelijk kunnen en mogen meedoen. Zij moeten de kans krijgen om veilig naar New York te reizen.”