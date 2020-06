Schippers en Martina sprinten ’thuis’ mee in speciale atletiekmeeting

Bij de Weltklasse Zürich Inspiration Games op 9 juli zullen atleten het vanwege de coronacrisis vanuit zeven plekken in de wereld ’live’ tegen elkaar opnemen, meldt de organisatie.

Dafne Schippers is een van de deelnemers aan een 3x100 meter estafette. Vanuit trainingscentrum Papendal zal ze sprinten tegen teams met onder meer de Amerikaanse Allyson Felix vanuit de VS en de Zwitserse Mujinga Kambundji in Zürich.

Churandy Martina sprint op de 200 meter tegen de Amerikaanse wereldkampioen Noah Lyles op die afstand en de Fransman Christophe Lemaitre. Martina rent op Papendal, Lyles in Bradenton in de Verenigde Staten en Lemaitre zal van start gaan in het Letzigrund-stadion in Zürich.

In totaal zullen atleten het steeds in drietallen in acht disciplines tegen elkaar opnemen. Dat gebeurt in zeven stadions in de wereld met verder het Zweedse Karlstad, Walnut in de VS, de Portugese hoofdstad Lissabon en het Franse Aubière.