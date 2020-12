GP van Sakhir: Russell direct snelste in training, Verstappen tweede

Russell vervangt dit weekeinde in Bahrein de positief op corona geteste wereldkampioen. In het Midden-Oosten wordt de buitenste baan van het circuit gebruikt, wat leidt tot een zeer snel en kort rondje. De Mercedes-invaller noteerde een tijd van 54,546. Verstappen was bijna twee tienden van een seconde langzamer. Diens teamgenoot Alexander Albon moest daarop weer een tiende toegeven.

Valtteri Bottas kwam niet verder dan de vierde tijd en was ruim drie tienden trager dan zijn tijdelijke kompaan Russell. Waar Bottas tijdens de training geen gebruikmaakte van het dit jaar veelbesproken DAS-stuursysteem, kreeg Russell die mogelijkheid wel van Mercedes om aan het foefje te wennen. Bottas verremde zich meerdere malen in die eerste trainingssessie. Albon spinde nog, maar kon zijn weg daarna wel vervolgen.

Russells vervanger bij Williams, Jack Aitken, was de langzaamste van het veld. De andere debutant Pietro Fittipaldi – Romain Grosjeans vervanger bij Haas – was net iets sneller.

Max Verstappen Ⓒ Pool via REUTERS

