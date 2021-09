Spelers Manchester United durven geen dessert te pakken na zien eetpatroon Cristiano Ronaldo

Zaterdag scoorde Ronaldo meteen twee keer in de 4-1-zege op Newcastle, bij zijn debuut. Zijn impact op het veld was zo meteen duidelijk. En daar bleef het blijkbaar niet bij. United-doelman Lee Grant heeft onthuld dat geen enkele United-speler vrijdagavond na het diner een dessert ging eten. Normaal gesproken is er op vrijdag wel wat ruimte om te cheaten, maar Grant vertelde dat niet één speler de appeltaart of brownies heeft aangeraakt, omdat iedereen met grote ogen keek wat er op Ronaldo’s bord lag.

De Portugese superster hield het gezond met avocado, eieren en quinoa en dus durfde de rest van de spelersgroep niet ongezond te eten volgens Grant.