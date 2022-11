Van Gerwen verliest kwartfinale Grand Slam van Humphries

Na de sensationele partij van Raymond van Barneveld tegen Gerwyn Price vrijdagavond gingen de Nederlandse dartsfans er goed voor zitten, maar Van Gerwen had niet zijn beste avond. De eerste drie sessies gingen steeds met 3-2 naar de Engelsman, die zo gestaag naar een 9-6 voorsprong uitliep.

Van Gerwen gooide met een gemiddelde van hoger dan 97 niet eens slecht, maar hij kwam gewoon niet voorbij Humphries, die het gaatje van drie legs voorsprong in de slotfase zelfs nog groter wist te maken. „Je probeert in je ritme te komen, maar het was het niet vandaag”, zei Van Gerwen na afloop tegen ViaPlay. „Ik heb mijn stinkende best gedaan, en dan is het gewoon zuur dat het niet lukt. Humphries gooide een paar hele vieze finishes uit.”

Humphries neemt het zondag in de halve finale op tegen Nathan Aspinall, die eerder op de zaterdag te sterk was (16-12) voor Alan Soutar.

In de andere halve finale speelt Van Barneveld tegen Michael Smith.