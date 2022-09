Napoli maakt indruk in poule Ajax en vernedert Virgil van Dijk en Liverpool

Liverpool wordt alom gezien als favoriet in de groep, maar moet dinsdag flink aan de bak tegen Ajax om niet verder in de problemen te komen. Defensief is er wat te halen voor de Amsterdammers, zo werd duidelijk in Napels. Na de snelle 1-0 van Piotr Zielinski (strafschop) kreeg Liverpool kort daarna opnieuw een penalty tegen na een overtreding van Virgil van Dijk. De inzet van Victor Osimhen werd echter gekeerd door Alisson Becker.

Het bleek slechts uitstel van executie. André-Frank Zambo Anguissa kon na een half uur zo door de Liverpool-defensie snijden en schoot de 2-0 binnen. Liverpool-verdediger Joe Gomez liet zich kort daarna aftroeven op de achterlijn, waarna Giovanni Simeone van dichtbij de 3-0 kon binnentikken. De zwak spelende Van Dijk was de Argentijn volledig kwijt. Al binnen een minuut na rust maakte Zielinkski er ook nog 4-0 van. De eretreffer van Luis Diaz was slechts een doekje voor het bloeden.