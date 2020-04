Geen WK mountainbiken voor Van der Poel

Mathieu van der Poel in actie. Ⓒ ANP

Het WK mountainbiken zal dit jaar definitief niet plaatsvinden in Albstadt in het zuiden van Duitsland. De titelstrijd was vanwege de uitbraak van het cononavirus al geschrapt op de oorspronkelijke data van 25 tot en met 28 juni, maar zal ook niet op een later tijdstip worden gehouden.