’Als Ziyech dat doet, is het een groot probleem’

„Ik ben een liefhebber en wil zo veel mogelijk spelen. Het is toch niet zo raar om dat een beetje te laten zien. Als iemand anders dat doet, dan is er niets aan de hand. Maar als Ziyech het doet, is er ineens een groot probleem. Ik ben iemand die zijn frustraties laat zien, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Maar het probleem wordt alweer groter gemaakt dan het is.”

Trainer Erik ten Hag snapt dat Ziyech met een beetje misbaar naar de kant ging. „Hij is een liefhebber en speelde fantastisch”, zei hij. „Ik vind het ook wel mooi dat hij boos is. Maar misschien moet hij dat niet zo tonen. Tadic en Neres willen ook altijd voetballen. En Quincy ook. Maar we hebben dit jaar onze hele selectie nodig, iedereen moet aan bod komen. In april en mei worden de prijzen verdeeld en dan wil ik iedereen fit hebben. Ik moet ook naar de belasting van spelers kijken. Zo gaan we fris naar het einde van het seizoen.”

